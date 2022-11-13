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نائب الرئيس التركي: امرأة نفذت الهجوم الإرهابي وسط إسطنبول

السعودية تدين بأشد العبارات التفجير في منطقة تقسيم وسط اسطنبول

أخبار العالم العربي

السعودية تدين بأشد العبارات التفجير في منطقة تقسيم وسط اسطنبول
Globallookpress
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة تقسيم وسط اسطنبول، وأدى إلى وفاة وجرح عددٍ من المدنيين.

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وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية السعودية وقوف المملكة مع جمهورية تركيا ضد هذا العمل الجبان.

وأضاف البيان: "تقدم الوزارة صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي الشقيق، مع تمنياتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين".

وأعلنت السلطات التركية مساء اليوم الأحد عن ارتفاع عدد القتلى بانفجار شارع الاستقلال وسط اسطنبول التركية إلى 6 قتلى، وإصابة 53 آخرين بجروح.

المصدر: RT

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