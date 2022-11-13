 
مباشر

الحكومة المصرية: مخزون القمح يكفي 5 أشهر.. ولدينا احتياطي آمن من مختلف السلع

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية: مخزون القمح يكفي 5 أشهر.. ولدينا احتياطي آمن من مختلف السلع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u61g

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي أن لدى بلاده "احتياطيا استراتيجيا آمنا" من مختلف السلع الأساسية، وأن احتياطات القمح تكفي 5 أشهر.

وخلال لقاء مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قال المصيلحي إن "الاحتياطيات من القمح تبلغ 5 أشهر، ومن السكر التمويني 4.5 شهر، والزيت 4.8 شهر".

إقرأ المزيد
الحكومة المصرية تحسم الجدل حول رفع سعر الخبز
الحكومة المصرية تحسم الجدل حول رفع سعر الخبز

وأشار الوزير المصري إلى أن بلاده لديها اكتفاء ذاتي من سلعة "الأرز"، وأكد "توافر الأرز الأبيض بالأسواق بمختلف أنواعه مع انتظام ضخ كميات وفيرة من هذه الأنواع يوميا في جميع الأسواق والمنافذ التموينية".

وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري أنه جاء بهدف متابعة "موقف أرصدة السلع الأساسية والتأكيد على ضرورة توافر مخزون استراتيجي آمن في ظل التحديات العالمية الراهنة".

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا