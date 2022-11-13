الحكومة المصرية: مخزون القمح يكفي 5 أشهر.. ولدينا احتياطي آمن من مختلف السلع

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي أن لدى بلاده "احتياطيا استراتيجيا آمنا" من مختلف السلع الأساسية، وأن احتياطات القمح تكفي 5 أشهر.

وخلال لقاء مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قال المصيلحي إن "الاحتياطيات من القمح تبلغ 5 أشهر، ومن السكر التمويني 4.5 شهر، والزيت 4.8 شهر".

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وأشار الوزير المصري إلى أن بلاده لديها اكتفاء ذاتي من سلعة "الأرز"، وأكد "توافر الأرز الأبيض بالأسواق بمختلف أنواعه مع انتظام ضخ كميات وفيرة من هذه الأنواع يوميا في جميع الأسواق والمنافذ التموينية".

وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري أنه جاء بهدف متابعة "موقف أرصدة السلع الأساسية والتأكيد على ضرورة توافر مخزون استراتيجي آمن في ظل التحديات العالمية الراهنة".

المصدر: RT