حاكم دبي: عبرنا أحد أكبر الأزمات الصحية

أعلن نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد انضمام بلاده للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، كما وجه الشكر "لفريق الوطن" بعد تجاوز إحدى أكبر الأزمات الصحية.

وعبر حسابه في "تويتر" قال بن راشد إنه ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء بدأه "بتوجيه الشكر والتقدير لكوادرنا الطبية والخدمية ولهيئة الطوارئ والأزمات والمتطوعين وكافة المواطنين والمقيمين الذين شكلوا فريقا وطنيا واحدا عبَرَ بالإمارات بنجاح أحد أكبر الأزمات الصحية التي مرت على البشرية.. شكرا فريق الوطن". وذلك في إشارة إلى جائحة كورونا.

ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي،بدأناه بتوجيه الشكر والتقدير لكوادرنا الطبية والخدمية ولهيئة الطوارىء والأزمات والمتطوعين وكافة المواطنين والمقيمين الذين شكلوا فريقاً وطنياً واحداً عبَرَ بالإمارات بنجاح أحد أكبر الأزمات الصحية التي مرت على البشرية.شكراً فريق الوطن pic.twitter.com/HK47zvtUG7 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 13, 2022

وأضاف رئيس مجلس الوزراء الإماراتي أن المجلس اعتمد في الاجتماع انضمام بلاده "للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر والذي يهدف لترسيخ التحول العالمي نحو ازدهار اقتصادي أكثر استدامة ومحافظة على البيئة".

وأضاف أن ذلك يأتي "استعدادا لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر COP28 العام القادم". والذي تعقد دروته الحالية في مصر.

وكانت الإمارات ألغت يوم الأحد الماضي جميع القيود والإجراءات الاحترازية التي اتخذت في البلاد لمواجهة جائحة كورونا.

المصدر: RT