القضاء العراقي يصدر حكما بالإعدام بحق مواطن أفغاني بتهمة الانتماء والعمل مع "داعش"

أصدرت محكمة جنايات الرصافة في بغداد حكما بالإعدام بحق شخص يحمل الجنسية الأفغانية، بتهمة الانتماء والعمل مع تنظيم "داعش" المعروف "بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

وأشار مجلس القضاء العراقي الأعلى إلى أن المتهم دخل العراق بصورة غير شرعية مع زوجته وعمل مع مجموعات تنظيم "داعش"، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأضاف أن الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 للعام 2005.

وتعود الشرارة الأولى لانطلاق وتأسيس تنظيم "داعش" للزعيم الأول لتنظيم القاعدة في العراق، أبو مصعب الزرقاوي، حيث أسس ما سمّي وقتها بـ"جماعة التوحيد والجهاد"، لمواجهة القوات الأمريكية التي احتلت العراق عام 2003.

ومع تعاقب الأحداث في العراق وسوريا، استطاع تنظيم داعش تطوير قدراته وتمكن من احتلال مساحات واسعة من البلدين، وتكوين قاعدة استراتيجية له في المنطقة.

إقرأ المزيد

وبحلول العام 2006 أعلن الزرقاوي، تأسيس ما يسمى "بمجلس شورى المجاهدين"، وقتل في نفس العام من قبل القوات الأمريكية، وخلفه أبو عمر البغدادي، الذي أعلن بدوره تغيير اسم "مجلس شورى المجاهدين"، ليكون "دولة العراق الإسلامية".

وعقب إعلان الولايات المتحدة عن مقتل أبو عمر عام 2010 خرج أبو بكر البغدادي إلى الملأ ليعلن توليه خلافة سلفه، وأعلن عام 2013 عن قيام ما يسمى "بتنظيم الدولة الإسلامية" في العراق والشام التي شهدت بعد هذا الإعلان اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة وما يسمى بجبهة النصرة.

وأعلنت الولايات المتحدة عن اغتيال أبو بكر البغدادي في الـ 27 من أكتوبر 2019 في منطقة الريف الشمالي لمحافظة إدلب السورية.

المصدر: RT + وكالات