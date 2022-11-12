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قاسم يتحدث عن حرمان لبنان من هبة فيول إيراني بـ350 مليون دولار

أخبار العالم العربي

قاسم يتحدث عن حرمان لبنان من هبة فيول إيراني بـ350 مليون دولار
AFP
نعيم قاسم
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كشف نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أنه تم منع لبنان من استلام 600 ألف طن كهبة من الفيول الإيراني، بقيمة 350 مليون دولار.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب نعيم قاسم: "منع لبنان من استلام هبة الفيول الإيراني "600 ألف طن" وقيمتها حوالي 350 مليون دولار".

وتابع: "وبالتالي، منع لبنان من الإضاءة بالكهرباء من خمس إلى ست ساعات يوميا لعدة أشهر!"، مضيفا "هاشتاغ: "إلعن أمريكا الظالمة".

المصدر: RT

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