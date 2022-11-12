قاسم يتحدث عن حرمان لبنان من هبة فيول إيراني بـ350 مليون دولار

كشف نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أنه تم منع لبنان من استلام 600 ألف طن كهبة من الفيول الإيراني، بقيمة 350 مليون دولار.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب نعيم قاسم: "منع لبنان من استلام هبة الفيول الإيراني "600 ألف طن" وقيمتها حوالي 350 مليون دولار".

وتابع: "وبالتالي، منع لبنان من الإضاءة بالكهرباء من خمس إلى ست ساعات يوميا لعدة أشهر!"، مضيفا "هاشتاغ: "إلعن أمريكا الظالمة".

مُنع لبنان من استلام هبة الفيول الإيراني "600 ألف طن" وقيمتها حوالى 350 مليون دولار، وبالتالي مُنع لبنان من الإضاءة بالكهرباء من خمس إلى ست ساعات يومياً لعدة أشهر!.. #إلعن_أمريكا_الظالمة#الشيخ_نعيم_قاسم — الشيخ نعيم قاسم (@shnaimkassem) November 12, 2022

المصدر: RT