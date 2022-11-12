الأردن.. الحكومة توفر لوازم فحص سريع لكشف "الكوليرا" وإجراءات تدقيق للقادمين من سوريا ولبنان

قال مستشار رئاسة الوزراء الأردنية لشؤون الأوبئة عادل البلبيسي، إن الأردن اشترى قبل أيام لوازم فحص سريع للتحري عن الكوليرا، وإن إجراءات وقائية تشمل جميع القادمين من سوريا ولبنان.

ونقلت قناة "المملكة" عن البلبيسي، وهو أيضا مسؤول ملف كورونا، إن الهدف من إحضار لوازم الفحص السريع للتحري عن "الكوليرا" هو تقليل مدة ظهور نتيجة الفحص مقارنة بالفحص التقليدي.

وأوضح أن الفحص العادي بحاجة إلى زراعة من 48-72 ساعة، لكن الفحوص السريعة يمكن أن تكشف الحالات خلال 10 -15 دقيقة.

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وأكد أن الأردن "لم يسجل أي حالة إصابة بالكوليرا منذ 1981، ومنذ ذلك اتخذ سياسة أن يفحص ما نسبته 10-15 في المئة من حالات الإسهال، وبشكل روتيني للتحري عن عدد من الجراثيم ومنها جرثومة الكوليرا في الأردن".

وقال البلبس إن الإجراءات الوقائية والاحترازية "تشمل جميع القادمين من سوريا ولبنان أو قبل ذلك كان هناك العديد من الدول العربية لديها الكوليرا وكانت الإجراءات ذاتها مطبقة،"، وأضاف: "والآن أي شخص قادم من سوريا أو لبنان يمنع من إدخال أي مأكولات بصحبة المسافر، فقط يسمح بالمعلبات".

وفيما يتعلق بالتجارة، قال إن "هناك رقابة على المواد الغذائية التي يتم استيرادها من سوريا ولبنان، بالإضافة إلى إجراءات وفحوص تقوم بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء للتحري عن أي جراثيم بين المواد الغذائية".

وأكد: "حتى الآن جميع العينات سليمة ولم تحدث أي حالة كوليرا في الأردن".

المصدر: موقع قناة "المملكة"