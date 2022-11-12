رئاسة الوزراء العراقية: استرداد ابن الأخ غير الشقيق لصدام من لبنان جرى بتعاون عدد من الأجهزة
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قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن عملية استرداد ابن الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين جرت بتعاون عدد من الأجهزة.
وقال المكتب الإعلامي في بيان إن وزارة الدخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي، وسفارة جمهورية العراق لدى بيروت، تعاونوا في استرداد عبد الله ياسر سبعاوي الناصري.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمر بتكريم عناصر مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية (الأنتربول العراقي)، الذين عملوا على استرداد الناصري، واستلامه من السلطات اللبنانية.
يذكر أن السلطات العراقية تتهم الناصري بالاشتراك في مذبحة قاعدة سبايكر عام 2014.
المصدر: RT