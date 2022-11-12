الجزائر تودع "محمود الأرجنتيني"

قدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة اليوم السبت، تعازيه في وفاة صديق الثورة الجزائرية والمجاهد عضو جيش التحرير الوطني روبرتو منيز المدعو "محمود الأرجنتيني".

وجاء في نص التعزية من الوزير أنه"برحيل هذا الرمز تفقد الجزائر صديقا للثورة التحريرية ومناضلا صلبا ومجاهدا فذا".

وأضاف الوزير:" لا يسعني في هذا المصاب إلا أن أتقدم إلى عائلته الكريمة في الجزائر وجمهورية الأرجنتين الصديقة وكل رفاقه المجاهدين وأصدقاء الثورة، بأخلص التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله أن يلهم أهله وذويه ورفاقه المجاهدين من بعده جميل الصبر ووافر السلوان".

وقد التحق الفقيد بصفوف الثورة الجزائرية في سنة 1959، وتعود أولى اتصالاته بمبعوثي جبهة التحرير الوطني إلى بوينس ايرس إلى سنة 1956 حيث كان حينها أمينا عاما ل "حزب العمال" الأرجنتيني وساهم في التعريف بالقضية الجزائرية وثورتها التحريرية.

وأطلق عليه فيما بعد اسم محمود بصفوف جيش التحرير الوطني، حيث اشتغل في الجانب التقني لصناعة الأسلحة قبل أن يستقر بعد الاستقلال في الجزائر العاصمة.

المصدر: وكالات جزائرية