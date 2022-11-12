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السعودية تعلن مبادرات جديدة لحماية المناخ في مؤتمر شرم الشيخ

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السعودية تعلن مبادرات جديدة لحماية المناخ في مؤتمر شرم الشيخ
(وكالة الأنباء السعودية)
وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر المناخ بمصر
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أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان عن مبادرات جديدة لخفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنويا، كما أطلقت مركزا للاقتصاد الدائري للكربون.

جاء الإعلان خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء المنعقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ بمصر.

وحسب وزارة الطاقة السعودية فإن المبادرات تأتي دعما لتحقيق هدف خفض الانبعاثات الذي حددته "مبادرة السعودية الخضراء"، وسعيا لأن "تصبح المملكة أكبر منتج ومصدر للهيدروجين النظيف منخفض التكلفة في العالم".

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كما تعمل المملكة على إنشاء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم. حسبما نقلت الوزارة.

وأعلن الوزير السعودي خلال منتدى "مبادرة السعودية الخضراء" عن توقيع اتفاقية بالشراكة مع "أرامكو" السعودية لإنشاء "واحد من أكبر المراكز العالمية لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه".

ومن المقرر أن يباشر "مركز المعرفة للاقتصاد الدائري للكربون" مهامه عام 2027، وسيكون "منصة تعاون معرفية إقليمية تهدف إلى تنشيط الجهود في دول المنطقة لتحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر". حسب وزارة الطاقة السعودية.

 

المصدر: RT

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