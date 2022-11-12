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تابوت أبيض بحضور بابا الأقباط في مصر.. تشييع جثمان رجل أعمال كبير توفي بشكل مفاجئ

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تابوت أبيض بحضور بابا الأقباط في مصر.. تشييع جثمان رجل أعمال كبير توفي بشكل مفاجئ
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شيع جثمان رجل الأعمال المصري رؤوف غبور، منذ قليل، حيث توافد الحضور من أسرة الراحل داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور بابا الأقباط تواضروس الثاني.

تابوت أبيض بحضور بابا الأقباط في مصر.. تشييع جثمان رجل أعمال كبير توفي بشكل مفاجئ
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فيما حضر رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى صلاة الجنازة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بالإضافة إلى الكثير من الشخصيات العامة.

ونعى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رجل الأعمال المصري رؤوف غبور الذي توفي الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 69 عاما.

وقال: "لقد كانت للراحل الكريم إسهامات وطنية كبيرة في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التعليم الفني في مصر، كما دعم وعَضَّد بسخاءٍ وحبٍ احتياجات الخدمات الاجتماعية، فكان سببًا في سعادة واستقرار حياة كثيرين".

تابوت أبيض بحضور بابا الأقباط في مصر.. تشييع جثمان رجل أعمال كبير توفي بشكل مفاجئ

وأضاف: "خالص العزاء لأسرته المباركة ولكافة العاملين في مشروعاته، ولعارفيه ومحبيه، عالمين وواثقين أن الله لن ينسى عمل محبته الذي قدمه في حياته وبحياته".

ويعد رجل الأعمال رؤوف غبور قطب السيارات المصري، فهو مالك شركة جي بي أوتو، والوكيل المحلي لعدد من علامات السيارات في السوق المحلية.

المصدر: المصري اليوم + القاهرة 24

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