الظهور الأول لنجل ولي العهد السعودي خلال تعزيته الأمير متعب (صور+ فيديو)

زار ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، صحبة نجله سلمان بن محمد، منزل الأمير متعب بن الملك عبد الله بن عبد العزيز لتعزيته بوفاة والدته.

وظهر الأمير متعب بصحة جيدة مبتسما إلى جانب الأمير محمد بن سلمان. وأعرب عن سعادته وتقديره لزيارة ولي العهد له في منزله، وتقديم واجب العزاء في وفاة والدته الأميرة منيرة العطيشان.

وقال الأمير متعب: "الأمير محمد زارنا اليوم هنا، وما قصر، الله يجزاه خير، وهذا يسعدنا ويسعد الناس كلها".

المصدر: وكالات