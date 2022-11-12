 
مباشر

‎وزير الداخلية العراقي: أنا خصم كل شيخ عشيرة يهدد عناصر الأمن خلال واجباتهم (صور)

أخبار العالم العربي

‎وزير الداخلية العراقي: أنا خصم كل شيخ عشيرة يهدد عناصر الأمن خلال واجباتهم (صور)
وزير الداخلية العراقي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u5tz

‎قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، إن القانون فوق الجميع، وهو سند للعشيرة والمواطن.

إقرأ المزيد
مصادر لـ RT: وزير الداخلية العراقي يشكل فريقا للتحقيق في مقتل مواطن أمريكي ببغداد
مصادر لـ RT: وزير الداخلية العراقي يشكل فريقا للتحقيق في مقتل مواطن أمريكي ببغداد

ووجه الوزير خلال اجتماع في مديرية شؤون العشائر بحضور عدد من ضباط هذه المديرية، بالاستمرار في التواصل مع العشائر، كونها جزءا من النسيج الاجتماعي ولها مكانة مرموقة في المجتمع.

وأشار إلى أن العشيرة يجب أن تكون منبرا ومدرسة للعلم والأخلاق الحميدة، لكنه شدد على أن أي ضابط أو منتسب يتعرض إلى مطالبة عشائرية بسبب تنفيذه الواجب الموكل إليه في تطبيق القانون وإحقاق الحق، عليه أن يبلغ شيخ العشيرة المتنازع معه بأنه خصم وزير الداخلية، ويجب أن يتم إلقاء القبض على من يتعرض لرمز القانون (ضابط الشرطة) فورا.

وأكد الشمري على أن هناك فترة تقييم لمدة 3 أشهر لعناصر مديرية وملاك شؤون العشائر وباقي التشكيلات، وسيتم تغيير مَن لم يثبت فعاليته في أداء الواجب والالتزام به.

‎وزير الداخلية العراقي: أنا خصم كل شيخ عشيرة يهدد عناصر الأمن خلال واجباتهم (صور)
‎وزير الداخلية العراقي: أنا خصم كل شيخ عشيرة يهدد عناصر الأمن خلال واجباتهم (صور)
‎وزير الداخلية العراقي: أنا خصم كل شيخ عشيرة يهدد عناصر الأمن خلال واجباتهم (صور)
‎وزير الداخلية العراقي: أنا خصم كل شيخ عشيرة يهدد عناصر الأمن خلال واجباتهم (صور)
‎وزير الداخلية العراقي: أنا خصم كل شيخ عشيرة يهدد عناصر الأمن خلال واجباتهم (صور)

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا