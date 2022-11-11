رئيس الوزراء البريطاني: الأردن أحد أهم حلفاء المملكة المتحدة في المنطقة

وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأردن بأنه "أحد أهم حلفاء المملكة المتحدة في المنطقة".

وخلال لقاء جمعه بالملك الأردني عبد الله الثاني في لندن، شدد سوناك على أهمية مواصلة التعاون الثنائي لتحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي، بين البلدين.

وأضافت وكالة الأنباء الأردنية أن سوناك "أكد عمق العلاقات بين البلدين والحرص على توطيدها"، وأنه أشاد بدور الأردن المحوري، بقيادة الملك، في الشرق الأوسط.

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وقالت الوكالة إن الملك الأردني عقد لقاء مع سوناك، "تناول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتطورات إقليميا ودوليا"، وأن اللقاء "تطرق إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي".

وأعرب الملك عن تمنياته لسوناك بالنجاح في مهامه رئيسا لوزراء بلاده، مؤكدا "حرص الأردن على البناء على علاقات الصداقة المتميزة التي تجمعه مع بريطانيا، وتعزيز التعاون بينهما على المستويات السياسية والاقتصادية والدفاعية".

وأعرب الملك عن تقديره "للدعم الاقتصادي والتنموي الذي تقدمه بريطانيا للأردن".

وشدد على ضرورة مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا المنطقة ويعزز الأمن والسلم العالميين.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية (بترا)