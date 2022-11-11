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لندن.. مصريون ينظمون احتجاجا على تدخل بريطانيا في شؤون مصر الداخلية

أخبار العالم العربي

لندن.. مصريون ينظمون احتجاجا على تدخل بريطانيا في شؤون مصر الداخلية
Gettyimages.ru
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نظمت الجالية المصرية في بريطانيا وقفة احتجاجية ضد سياسة لندن تجاه مصر، وذلك أمام السفارة المصرية لدى لندن.

لندن.. مصريون ينظمون احتجاجا على تدخل بريطانيا في شؤون مصر الداخلية

وشهدت الجالية المصرية من مختلف المدن البريطانية وقفة احتجاجية ضد ممارسات الحكومة البريطانية في ملف حقوق الإنسان والتدخل السافر في شؤون القضاء المصري وأحكامه، ومحاولات التأثير على مصر والإفراج عن مسجون بحكم جنائي، في إشارة إلى الناشط علاء عبد الفتاح.

وقالت ميرفت خليل من قيادات الجالية المصرية في بريطانيا ورئيس فرع الاتحاد العام للمصريين هناك إن الجالية المصرية متواجدة منذ ساعات لتعلن عن رفضها كل محاولات تصدير القضية للرأي العام العالمي على أنها قضية تتعلق بالحريات ومباشرة الحقوق السياسية في محاولة للمساس بسمعه مصر الدولية.

لندن.. مصريون ينظمون احتجاجا على تدخل بريطانيا في شؤون مصر الداخلية

وأضافت خليل أن التكاتف الحاصل من أبناء الجالية أمام السفارة هو أكبر دليل على رفض الشعب لمخططات الغرب فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان ومحاولات البعض من الكارهين للدولة والمتربصين بها من إفساد المؤتمر الدولي للمناخ وتحويله إلى شكل من أشكال التشويه وتقليل دور الدولة المصرية وإنجازاتها.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم

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