وكالة الاستخبارات العراقية: القبض على مجموعة إرهابية

أفاد مراسل RT ،بأن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية قاموا بالقبض على مجموعة إرهابية في الطارمية نفذت عمليات قتل لمواطنين أبرياء وتفجير عبوات ناسفة.

ونجح أبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من اختراق مفرزة إرهابية خطيرة مكونة من ثلاثة متهمين في قضاء الطارمية شمالي بغداد عملوا في ما يسمى "ولاية شمال بغداد" وارتكبوا عدة جرائم إرهابية، حيث تم إلقاء القبض عليهم.

ومن خلال التحقيقات اعترف الإرهابيين بقيامهم بقتل ثلاثة مواطنيين من أهالي الطارمية غدرا سنة 2021 و2022.

كما اعترفوا بتفجير عبوات ناسفة على قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي ونقل العبوات الناسفة وتصنيعها.

واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.

ويستمر أبطال وكالة الاستخبارات بجهودهم وعملياتهم الاستخبارية ضد المجاميع الإرهابية للقصاص العادل منهم.

المصدر: RT