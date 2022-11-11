بايدن يصل شرم الشيخ لحضور قمة المناخ في مصر

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى شرم الشيخ في مصر، لحضور قمة المناخ ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وفى وقت سابق قال البيت الابيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، يتوجه اليوم الجمعة، إلى شرم الشيخ للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والثنائية المهمة والمشاركة فى المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب27".

ومن المنتظر أن يمضي بايدن ساعات قليلة في المؤتمر المنعقد في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، بعد ثلاثة أيام على انتخابات الكونغرس النصفية في الولايات المتحدة، التي طرحت أسئلة حول تداعيات نتائجها على السياسة الأمريكية في مجال المناخ.

وتعززت خطط الرئيس الأمريكي المناخية كثيرا خلال العام الحالي، عندما أقر الكونغرس تشريعا لاستثمار 369 مليار دولار في الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.

لكن تهيمن على المفاوضات في مؤتمر شرم الشيخ الحاجة إلى وقف مماطلة الدول الغنية، في مساعدة الدول النامية على جعل اقتصاداتها أكثر مراعاة للبيئة، وتعويض الخسائر والأضرار التي تتكبدها بسبب كوارث ناجمة من تبدل المناخ.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + RT