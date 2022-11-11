تركيا تنقل إلى سجن بالقرب من حدودها مع إيران إعلاميا مصريا انتقد سلطات بلاده حين وفاة المشير طنطاوي
نقلت الشرطة التركية إعلاميا تم اعتقاله قبل أسبوع بتهمة "التحريض ضد مصر" إلى سجن بالقرب من حدودها مع إيران.
هام:— حسام الغمري (@HossamAlGhamry) November 10, 2022
الإعلامي حسام الغمري مازال مسجون لليوم السابع على التوالي
وتم ترحيله إلى سجن أغري على الحدود الإيرانية على بعد 20 ساعة
من إسطنبول
وإبنه يوسف الغمري مازال مختطف ومختفي لليوم 17 على التوالي#إفرجوا_عن_حسام_الغمري#الحرية_ليوسف_الغمريpic.twitter.com/MJi8e14FMO
وقالت الصفحة الرسمية للإعلامي المصري على تويتر: "الإعلامي حسام الغمري ما زال مسجونا لليوم السابع على التوالي وتم ترحيله إلى سجن أغري على الحدود الإيرانية على بعد 20 ساعة من إسطنبول، وابنه يوسف الغمري ما زال مختطفا ومختفيا لليوم 17 على التوالي".
وأشار عدد من الحسابات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين إلى إمكانية ترحيل الغمري إلى مصر خلال الساعات المقبلة.
وفي سبتمبر من العام الماضي، قررت السلطات التركية إيقاف برنامج "رؤية" على فضائية "الشرق"، والذي كان يقدمه حسام الغمري، كما طالبت بمنع ظهوره مجدداً على شاشات أو منصات إعلامية من اسطنبول.
أتى ذلك على خلفية انتقاد الغمري السلطات المصرية خلال وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري السابق لمصر.
المصدر: RT