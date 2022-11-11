 
مباشر

مصر.. سقطة في فيديو مظاهرات الإسكندرية ومواقع التواصل تكشف الحقيقة

أخبار العالم العربي

مصر.. سقطة في فيديو مظاهرات الإسكندرية ومواقع التواصل تكشف الحقيقة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u5nf

نشرت المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، فيديو يزعم وجود مظاهرات لمواطنين في ظل دعوات 11 \ 11، على كورنيش محافظة الإسكندرية.

إقرأ المزيد
مصدر يكشف حقيقة فرض حظر تجوال في مصر اليوم الجمعة 11/11
مصدر يكشف حقيقة فرض حظر تجوال في مصر اليوم الجمعة 11/11

وتبين أن الفيديوهات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي معاد نشرها، والتي تزعم خروج بعض المواطنين تلبية لدعوات 11 \ 11، حيث كشف ذلك وجود مواطنون يرتدون ملابس خفيفة على كورنيش الإسكندرية في ظل الطقس البارد في مصر خاصة في الإسكندرية خلال فترة الليل.

مصر.. سقطة في فيديو مظاهرات الإسكندرية ومواقع التواصل تكشف الحقيقة

ولاحظ العديد من المواطنين وجود أشخاص يرتدون ملابس خفيفة، حيث علقوا: "نص كم في السقعة"، "اعتقد الجو برد بالاسكندرية ليلا".

مصر.. سقطة في فيديو مظاهرات الإسكندرية ومواقع التواصل تكشف الحقيقة

وكان قد كشف مصدر حقيقة موعد حظر التجوال بمصر اليوم الجمعة 11 - 11 ، مؤكدا أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصر.. سقطة في فيديو مظاهرات الإسكندرية ومواقع التواصل تكشف الحقيقة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا