مصر.. سقطة في فيديو مظاهرات الإسكندرية ومواقع التواصل تكشف الحقيقة

نشرت المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، فيديو يزعم وجود مظاهرات لمواطنين في ظل دعوات 11 \ 11، على كورنيش محافظة الإسكندرية.

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وتبين أن الفيديوهات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي معاد نشرها، والتي تزعم خروج بعض المواطنين تلبية لدعوات 11 \ 11، حيث كشف ذلك وجود مواطنون يرتدون ملابس خفيفة على كورنيش الإسكندرية في ظل الطقس البارد في مصر خاصة في الإسكندرية خلال فترة الليل.

ولاحظ العديد من المواطنين وجود أشخاص يرتدون ملابس خفيفة، حيث علقوا: "نص كم في السقعة"، "اعتقد الجو برد بالاسكندرية ليلا".

وكان قد كشف مصدر حقيقة موعد حظر التجوال بمصر اليوم الجمعة 11 - 11 ، مؤكدا أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT