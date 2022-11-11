الجيشان المصري والأردني ينفذان "عملية نوعية"

اختتمت فعاليات التدريب المصري الأردني (العقبة - 7) الذي نفذته عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، البحر الأحمر.

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وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية نوعية مشتركة بين عناصر القوات المسلحة المصرية والأردنية للقضاء على بؤرة إرهابية داخل قرية حدودية باستخدام مقلدات الإشتباك المايلز والذخيرة الحية، كما نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والأردنية عددا من الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر تضمنت اقتحام جزيرة ذات أهمية حيوية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، والتدريب على أعمال الاعتراض للسفن المشتبه بها وإجراءات حق الزيارة والتفتيش.

وتضمنت المراحل السابقة للتدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين، وتنفيذ عدد من الطوابير التكتيكة والرمايات التقليدية وغير التقليدية باستخدام الذخيرة الحية ومن أوضاع الرمى المختلفة.

المصدر: RT