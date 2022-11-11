مصر.. الحكومة تصد شائعة أثارت بلبلة يوم 11/11

ردت الحكومة المصرية على شائعة أثارت الرأي العام في مصر، اليوم الجمعة 11/11، خاصة بعد أنباء فرض حظر تجوال في البلاد.

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وأوضحت الحكومة بشأن توقف جميع وسائل النقل العام عن العمل اليوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2022، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تواصل مع وزارة النقل، ونفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتوقف جميع وسائل النقل العام عن العمل اليوم الجمعة.

وشدد الوزارة على أن جميع وسائل النقل العام "مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT والسكك الحديدية بكافة خطوطها وأتوبيسات شرق وغرب الدلتا وأتوبيسات الصعيد وأتوبيسات السوبر جيت وأتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية" تعمل غدا بشكل طبيعي بكافة خطوط السير دون توقف وبانتظام ووفقاً لجداولها التشغيلية المعتادة، وأن غدا يوم عمل طبيعي بهذه الوسائل، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب التي تستهدف إثارة البلبلة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

المصدر: RT