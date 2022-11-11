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تفاعل مع صور تأبط بيلوسي ذراع الرئيس المصري

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تفاعل مع صور تأبط بيلوسي ذراع الرئيس المصري
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وهي تتأبط ذراع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أثارت صور لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وهي تتأبط ذراع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفاعلا كبيرا بين النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء صورا من استقبال السيسي لبيلوسي على هامش قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، مشيدين بطريقة تعاملها مع السيسي.

حيث قال أحد المغردين على "تويتر": "نانسى بيلوسي، هذه المرأة القوية، التى تحدت ترامب فى عنفوانه، والصين، وروسيا، جاءت شرم الشيخ، وتقف هذه الوقفة أمام الرئيس السيسي.. السيسي يتأبط المرأة الحديدية.. صورة عظيمة وتحمل معاني كثيرة".

وقال آخر: "دي نانسي  بيلوسي رئيسة الكونغرس الأمريكي وصلت مصر. طبعا كلنا شايفين مدى الإحترام وحفاوة الاستقبال منها للرئيس السيسي! مش هي دي اللي كانوا بيقولوا هتيجي توقع الدولة ومش بتعترف بالرئيس؟ أهي بتكسر البروتوكول وماشيه مع الرئيس السيسي بمنتهى الود".

ولم تخلو التعليقات من المزاح حيث قال أحد المغردين على "تويتر" إن بيلوسي "شرشحت لترامب وجت عند السيسي وعملت فيها نانسي عجرم". وتساءل آخر: "هي مالها واخده راحتها وقافشه في الريس كدا ليه!! الحيزبونه دي مش مطمنلها خالص".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرصه على تعزيز العلاقات مع واشنطن في ظل التحديات والتداعيات السلبية على أمن الطاقة والغذاء بسبب حوادث عالمية مثل كورونا والأزمة الأوكرانية.

وكشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، أن السيسي عقد جلسة منفردة مع بيلوسي، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت الوفد المرافق لها.

من جهتها، هنأت بيلوسي، الرئيس المصري على التنظيم المتميز للقمة العالمية للمناخ، مشيرة إلى أن مصر تعتبر ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلا عن كونها شريكا محوريا للولايات المتحدة في المنطقة.

المصدر: RT+ وكالات

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