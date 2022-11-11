تفاعل مع صور تأبط بيلوسي ذراع الرئيس المصري

أثارت صور لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وهي تتأبط ذراع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفاعلا كبيرا بين النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء صورا من استقبال السيسي لبيلوسي على هامش قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، مشيدين بطريقة تعاملها مع السيسي.

حيث قال أحد المغردين على "تويتر": "نانسى بيلوسي، هذه المرأة القوية، التى تحدت ترامب فى عنفوانه، والصين، وروسيا، جاءت شرم الشيخ، وتقف هذه الوقفة أمام الرئيس السيسي.. السيسي يتأبط المرأة الحديدية.. صورة عظيمة وتحمل معاني كثيرة".

نانسى بيلوسى، هذه المرأة القوية، التى تحدت، ترامب، فى عنفوانه، والصين، وروسيا، جاءت شرم الشيخ، وتقف هذه الوقفة أمام الرئيس السيسى..

السيسى يتأبط المرأة الحديدية..

صورة عظيمة وتحمل معانى كثيرة pic.twitter.com/553CLjNWpQ — Dandrawy Elhawary - دندراوي الهواري (@dandrawy_hawary) November 10, 2022

وقال آخر: "دي نانسي بيلوسي رئيسة الكونغرس الأمريكي وصلت مصر. طبعا كلنا شايفين مدى الإحترام وحفاوة الاستقبال منها للرئيس السيسي! مش هي دي اللي كانوا بيقولوا هتيجي توقع الدولة ومش بتعترف بالرئيس؟ أهي بتكسر البروتوكول وماشيه مع الرئيس السيسي بمنتهى الود".

دي نانسي_ بيلوسي رئيسة الكونجرس الأمر_يكي وصلت مصر ..

طبعاً كلنا شايفين مدى الإحترام وحفاوة الاستقبال منها للرئيس السيسي !



مش هي دي اللي كانوا بيقولوا هتيجي توقع الدولة ومش بتعترف بالرئيس ؟!!!



أهي بتكسر البروتوكول وماشيه مع الرئيس السيسي بمنتهى الود 😄

👇👇 pic.twitter.com/cFvxOabhsG — Mohamed elbestawy (@M__bestawy) November 11, 2022

ولم تخلو التعليقات من المزاح حيث قال أحد المغردين على "تويتر" إن بيلوسي "شرشحت لترامب وجت عند السيسي وعملت فيها نانسي عجرم". وتساءل آخر: "هي مالها واخده راحتها وقافشه في الريس كدا ليه!! الحيزبونه دي مش مطمنلها خالص".

- عزيز مصـر الرئيس #السيسى أستقبل اليوم بـ #شرم_الشيخ "نانسي بيلوسي" رئيسة مجلس النواب الأمريكي، علي هامش مؤتمر المناخ #COP27 ..



"هي مالها واخده راحتها وقافشه في الريس كدا ليه!! الحيزبونه دي مش مطمنلها خالص" ..😄#تحيا_مصر ✌️🇪🇬 pic.twitter.com/L3X9l7KjEG — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) November 10, 2022

نانسي بيلوسي شرشحت لترمب ،،

و جت عند السيسي وعملت فيها نانسي عجرم 😂 pic.twitter.com/4jF7s1WLYH — Mohamed elbestawy (@M__bestawy) November 11, 2022

وفي وقت سابق، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرصه على تعزيز العلاقات مع واشنطن في ظل التحديات والتداعيات السلبية على أمن الطاقة والغذاء بسبب حوادث عالمية مثل كورونا والأزمة الأوكرانية.

وكشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، أن السيسي عقد جلسة منفردة مع بيلوسي، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت الوفد المرافق لها.

من جهتها، هنأت بيلوسي، الرئيس المصري على التنظيم المتميز للقمة العالمية للمناخ، مشيرة إلى أن مصر تعتبر ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلا عن كونها شريكا محوريا للولايات المتحدة في المنطقة.

المصدر: RT+ وكالات