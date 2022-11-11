قائد "سينتكوم" يناقش أمن الشرق الأوسط مع القادة العسكريين لدول عربية وإسرائيل

أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم" أن قائدها، الجنرال مايكل كوريلا أجرى خلال الأسبوع الأخير "مناقشات ذات مغزى" مع القادة العسكريين من دول عربية وإسرائيل.

وأشارت القيادة في بيان لها، يوم الخميس، إلى أن المناقشات جرت مع القادة العسكريين من البحرين ومصر وإسرائيل والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات واليمن.

See statement regarding CENTCOM commander engagements with regional leaders over the past week. pic.twitter.com/Ir5d5jTERf — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 10, 2022

وأضاف البيان أن "القادة بحثوا القضايا ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لشركائنا في المنطقة، وركزوا على التزامهم الثابت بأمن الشرق الأوسط".

المصدر: RT