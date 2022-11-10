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نتنياهو: تحدثت مع صديقي الشيخ محمد بن زايد ودعاني لزيارة الإمارات

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نتنياهو: تحدثت مع صديقي الشيخ محمد بن زايد ودعاني لزيارة الإمارات
Globallookpress
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، إنه تحدث مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، ودعاه الأخير لزيارة بلاده.

وعبر حسابه في"تويتر"، قال نتنياهو، الذي فاز بالانتخابات الأخيرة: "تحدثت الآن مع صديقي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، واتفقنا على زيادة تعزيز العلاقات بعد اتفاق السلام التاريخي الذي توصلنا إليه".

وأضاف: "دعاني الشيخ بن زايد لزيارة بلاده كي نتمكن من تعزيز علاقاتنا".

وختم نتنياهو بشكر بن زايد على "المحادثة والعلاقة الممتازة بيننا".

وكانت الإمارات أعلنت إقامة علاقات مع إسرائيل عام 2020 وكان يرأس حكومتها آنذاك نتنياهو الذي يستعد لولاية جديدة في رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

 

المصدر: RT

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