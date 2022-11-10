طالب بالتحقيق في نشر التسريبات.. الطيراوي: الغطاء العربي رُفع عن عرفات قبل وفاته

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي إن "الغطاء العربي رُفع عن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قبل استشهاده"، ووصف ما نشر من تسريبات بأنه ملفق، وطالب بالتحقيق فيها.

وفي تصريحات لقناة "فلسطين اليوم" تحدث الطيراوي، وهو رئيس لجنة التحقيق المكلفة بمعرفة ملابسات وفاة عرفات، عما نشر من تسريبات من مكتبه قائلا إن الهدف منها "تدمير عمل لجنة التحقيقات والإساءة لي شخصيا".

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ووصف الطيراوي جزءا من تلك التسريبات من محاضر التحقيقات بأنه "غير دقيق أو ملفق أو مجتزأ"، وطالب الأجهزة الأمنية بالتحقيق في ملف التسريبات الأخيرة والمسؤول عنها، واعتبر أن "إسرائيل مستفيد أساسي" من تلك التسريبات.

وأشار إلى أنه "لم يتم التوصل إلى نتيجة قضية اغتيال أبو عمار" وأن "الاحتلال حاول التأثير على مسار التحقيق في قضية اغتيال الشهيد ياسر عرفات".

وقال الطيراوي إن أحدا لا يستطيع أن "يمنع الكيان الإسرائيلي من ممارسة الاغتيالات للقادة الفلسطينيين".

وحول تداعيات تلك التسريبات قال الطيراوي إنه أبلغ اللجنة المركزية لحركة فتح بتعليق حضوره جلساتها "حتى حل خلاف داخلي قائم".

المصدر: قناة "فلسطين اليوم" + RT