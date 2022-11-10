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العراق.. تواصل عمليات البحث عن ضحايا حادث حريق بناية منطقة الوزيرية (صور)

أخبار العالم العربي

العراق.. تواصل عمليات البحث عن ضحايا حادث حريق بناية منطقة الوزيرية (صور)
RT
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أفاد مراسل RT في العراق اليوم بأنه بإشراف وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، تواصل فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الحشد الشعبي،عمليات البحث عن ضحايا حادث حريق بمنطقة الوزيرية.


وتواصل فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الحشد الشعبي والجهات الساندة، عمليات البحث عن ضحايا حادث حريق بناية منطقة الوزيرية.

العراق.. تواصل عمليات البحث عن ضحايا حادث حريق بناية منطقة الوزيرية (صور)
RT

العراق.. تواصل عمليات البحث عن ضحايا حادث حريق بناية منطقة الوزيرية (صور)
RT

وتمكنت، اليوم الخميس، من العثور على أربع جثث داخل البناية، إذ شرعت بإجراءات نقلها إلى المستشفى على عجلة في سيارات الإسعاف.

العراق.. تواصل عمليات البحث عن ضحايا حادث حريق بناية منطقة الوزيرية (صور)
RT

ومازالت عمليات البحث مستمرة وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.

العراق.. تواصل عمليات البحث عن ضحايا حادث حريق بناية منطقة الوزيرية (صور)
RT
العراق.. تواصل عمليات البحث عن ضحايا حادث حريق بناية منطقة الوزيرية (صور)
RT
العراق.. تواصل عمليات البحث عن ضحايا حادث حريق بناية منطقة الوزيرية (صور)
RT

المصدر: RT

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