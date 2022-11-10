الخارجية الجزائرية: لعمامرة يشارك في مؤتمر باريس للسلام ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون

ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية أن وزير الخارجية رمطان لعمامرة يشارك في مؤتمر باريس للسلام ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون لتجديد تمسك الجزائر بالعمل متعدد الأطراف.

وتأتي مشاركة لعمامرة لتأكيد مواقف الجزائر المبدئية والداعية إلى ضرورة تصحيح الاختلالات المسجلة على مستوى آليات الحوكمة العامة وتشجيع ميلاد نظام عالمي جديد قائم على التعاون والعدل والتضامن ويكون ضامنا للأمن الدولي والاستقرار والتطور وبما يراعي مصالح الدول النامية.

المصدر: RT