محادثات عسكرية بين روسيا و الجزائر(صور)

استقبل رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة اليوم، مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني الروسي، دميتري شوغاييف.



وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني الجزائرية اللقاء جرى بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، حضره ضباط ألوية و عمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي و سفير روسيا لدى الجزائر.

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وسمح اللقاء للطرفين بالتطرق لحالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه ليشمل مجالات الاهتمام المشترك.

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المصدر: وكالات جزائرية