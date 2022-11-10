لبنان.. استهداف طائرة قادمة من الأردن بالرصاص في الأجواء اللبنانية..(صورة)

نشرت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان صورا لرصاصة طائشة اخترقت طائرة كانت تقلها بعد أن هبطت في مطار بيروت.

وعبر حسابها في "تويتر"، طالبت يعقوبيان بوضع حد "للسلاح المنفلت والرصاص الطائش"، وقالت: "بدل صباح الخير صار لازم نقول لبعض الحمدالله على السلامة".

بدل صباح الخير صار لازم نقول لبعض الحمدالله على السلامة #لبنان

السلاح المتفلت والرصاص الطايش لازم ينوضعلو حد

التفاصيل الليلة مع مرسال غانم الساعة ١٠ @mtvlebanon@sarelwa2ethttps://t.co/rPvcAnlMVIpic.twitter.com/s6nggvxpyl — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) November 10, 2022

وتعليقا على الحادثة نقل موقع قناة "الجديد" اللبنانية عن رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت إن "رصاصة طائشة أصابت الطائرة العائدة من الأردن".

وتابع الحوت أن "مطار بيروت يواجه هذه الازمة دائما، إضافة إلى أزمة الطيور التي تشكل خطرا على حركة الطيران".

المصدر: RT + قناة "الجديد"