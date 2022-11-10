النائب العام المصري يصدر قرارا بشأن علاء عبد الفتاح

أعلن المحامي خالد علي، عضو فريق الدفاع عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، أن مكتب النائب العام أبلغهم بالموافقة على الطلبات المقدمة لزيارة علاء في محبسه.

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وقال خالد علي، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "تم التصريح لي بالزيارة وعلينا استلام التصريح من دار القضاء العالي، وبالفعل انتقلنا إلى هناك واستلمنا التصريح منذ دقائق، وأنا الآن في الطريق لسجن وادى النطرون لزيارة علاء تنفيذا لتصريح النائب العام"، وفق موقع "القاهرة 24".

وفي صباح اليوم تقدم فريق الدفاع عن الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، ببلاغ لجهات التحقيق، حول الحالة الصحية له، حيث حمل البلاغ رقم 53012 لسنة 2022 عرائض النائب العام.

وقال فريق الدفاع، في بيان، إن البلاغ الجديد يأتي استكمالًا لعدد 6 بلاغات قدمت منذ قيام علاء بالإضراب الجزئي عن الطعام ثم الاضراب الكامل عن الطعام دون الشراب، ثم إضرابه الشامل عن الطعام والشراب بداية من يوم 6 نوفمبر 2022، والتي حملت أرقام (16270، 18136، 26289، 32638، 33284 51452 لسنة 2022 عرائض النائب العام).

وطالب فريق الدفاع في بلاغ اليوم بنقل علاء عبد الفتاح لأحد المستشفيات، ووضعه تحت الرعاية الطبية الكاملة، وانتقال أحد أعضاء النيابة للاستماع لأقواله، وتمكينهم من حضور جلسة سماع أقواله باعتبارهم الدفاع الذى يمثله.

وكانت قد طالبت عائلة سجين الرأي الأبرز في مصر حاليا علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام منذ أشهر، السلطات بإعطائها دليلا على أنه "على قيد الحياة"، وسط شائعات ذكرت أن سلطات السجن تخضعه للتغذية القسرية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية