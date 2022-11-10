تزامنا مع 11/11.. دار الإفتاء المصرية توجه رسالة لدعاة الفتنة
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حذرت دار الإفتاء المصرية من محاولات تفريق الصف الوطني أو أي حديث ينطوي على شماتة فيما تمر به البلاد في هذه اللحظات الفارقة من تحديات.
وقالت دار الإفتاء من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنه "في هذه اللحظات الفارقة ووسط هذه التحديات؛ كل حديث يدعو إلى تفريق الصف الوطني، أو ينطوي على شماتة فيما تمر به البلاد، هو حديث فتنة لا يخرج إلا من نفوس أعماها العداء للوطن".
يذكر أن حديث دار الإفتاء المصري جاء تزامنا مع الدعوات من جماعة الإخوان المسلمين للخروج في تظاهرات يوم 11/11 في مصر.
المصدر: RT