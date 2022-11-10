مصر تسقط الجنسية عن أشقاء حصلوا على الجنسية الإسرائيلية
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نشرت الجريدة الرسمية في مصر عددا من القرارات الوزارية الخاصة بإسقاط الجنسية عن عدد من المواطنين لتجنسهم بجنسية دولة أجنبية.
وجاءت أسماء الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية كالتالي: أمير ناصر صموئيل ميخائيل - من مواليد إسرائيل بتاريخ 1998/12/3 وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، بالإضافة إلى شقيقه باسـل ناصر صمـوئيل ميخـائيل من مواليد إسرائيل بتاريخ 1995/9/7 وذلك لتجنسه بجنسيــة أجنبيــة دون الحصول على إذن سابق.
وأسقطت مصر الجنسية عن عمـرو سـامح إبراهيـم مختـار من مواليد إسرائيل، وإبراهيـم سامح إبراهيم مختار لتجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
المصدر: RT