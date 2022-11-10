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للمرة الخامسة.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية

أخبار العالم العربي

للمرة الخامسة.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية
AFP
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فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، للمرة الخامسة، في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس السابق، ميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي.

وفي الدورة الأولى لجلسة اليوم، انتهى فرز الأصوات وجاءت النّتائج على الشكل الآتي: 47 ورقة بيضاء، 44 ميشال معوض، 7 لبنان الجديد، 7 عصام خليفة، 1 زياد بارود، 1 زياد حايك، لأجل لبنان 1، ملغاة 1.

وقبيل الدعوة لعقد الدورة الثانية، تم فقدان النصاب، وعلى الأثر رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى يوم الخميس المقبل 17 نوفمبر الحالي.

المصدر: RT

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