لماذا تنتقد المنظمات الحقوقية مصر؟

ردت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، مشيرة خطاب، على حملة الانتقادات الدولية الموجهة للحكومة المصرية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

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وقالت خطاب، أنها عقدت الكثير من المقابلات مع منظمة العفو الدولية ووكالة رويترز وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في نيويورك، لتوضيح موقف مصر في هذا الملف.

وأضافت خطاب خلال مداخلة هاتفية، على قناة "TEN" الفضائية المصرية: "مصر دولة مهمة والعين عليها ولازم نكون عارفين كده".

وأوضحت أن منظمة العفو الدولية من الجهات المهتمة بحقوق الإنسان وتنتقد جميع الدول، ولذلك لا يجب أن تكون لدينا حساسية عند التعرض للانتقاد من هذه المؤسسة.

وقالت إنها أجرت مقابلة مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية لمدة تزيد عن ساعة، مشيرة إلى أن الأمين العام أشاد بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجال حقوق الإنسان من خلال إحياء لجنة العفو الرئاسية والإفراجات التي تحدث، والحديث عن إطلاق الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية قامت بمجهود رائع في الإعداد لمنتدى المناخ "كوب 27"، لافتة إلى أن العمل في المؤتمر عبارة عن خلية نحل تعمل بانسيابية شديدة.

المصدر: قناة "TEN" الفضائية المصرية