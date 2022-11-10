وزير الري المصري: مياه النيل لا تكفي ونبحث عن مصادر أخرى

أعلن وزير الري المصري هاني سويلم، إن مصر لديها كمية محدودة من مياه النيل، وبالتالي لا بد من إعادة استخدامها من خلال محطات المعالجة.

إقرأ المزيد

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل 6 آلاف كيلو متر من الترع بهدف الاستفادة من المياه وتقليل الهدر، وهذا رقم ضخم وليس بسيطا.

وأضاف هاني سويلم خلال لقاء تلفزيوني على قناة "إم بي سي مصر"، أن ارتفاع منسوب البحر أكبر تحد يواجه مصر.

وتابع الدكتور هاني سويلم أن محطة بحر البقر الأكبر في العالم لإعادة استخدام المياه تنتج مياها نقية صالحة للري، ومعظم المحطات تخضع للرقابة، ويجري عمل تحليل مستمر للمياه لأننا نهتم بجودة المياه.

وأوضح وزير الري أن الزراعة في غرب الدلتا تعتمد على إعادة استخدام المياه "لأن مواردنا في المياه قليلة جدًا، وليس أمامنا غير إعادة استخدام المياه والاعتماد على محطات المعالجة".

المصدر: المصري اليوم