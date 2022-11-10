وزير سعودي يثير تفاعلا بتصريحاته عن لباس الموظفات: جعلت من النساء قضية لي!
أثارت تصريحات لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، حول لباس النساء في وزارته تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول نشطاء مقاطع فيديو من حوار أجراه الوزير خلال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022، حيث قال: "انظري إليهن (الموظفات) كلهن محتشمات ويرتدين الحجاب تلك العقول لا يحدها رداء.. ما يحدد ذلك تلقيك للتعليم والتدريب وكيف تدافع عن حقوقك.."
وتابع: "علي أن أعترف، لقد جعلت من النساء قضية لي أنظري كم من النساء لدينا اليوم في جيشنا.."
ولفت الوزير في كلمته قائلا: "يجب أن يتعاون الناس لمواجهة الهجمات السيبرانية مثلما يواجهون الهجمات الإرهابية، وهذه المواجهة لا يمكن أن تكون من دولة واحدة أو من خبرات مختلفة، لابد أن يكون هناك تعاون دولي في هذا الدور..".
وأثارت التصريحات إعجاب النشطاء، الذين أشادوا بطريقة تفكير الأمير عبد العزيز بن سلمان، موافقينه الرأي بأن الحجاب ليس عائقا أمام المرأة.
#وزير_الطاقة الأمير 🇸🇦#عبدالعزيز_بن_سلمان 🇸🇦:— د.أحمد البدر (@DrAlbdr) November 9, 2022
"جعلت #النساء قضية لي .. وانظروا كم يعمل منهن لدينا اليوم .. وكلهن محتشمات ويرتدن #الحجاب وتلك العقول لا يحدها رداء".#تمكين_المرأة 🇸🇦#المنتدى_الدولي_للأمن_السيبراني2022 🇸🇦#GCF2022#رؤية_السعودية_2030
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سمو #وزير_الطاقة الأمير #عبدالعزيز_بن_سلمان فريق #الأمن_السيبراني في قطاع #الطاقة يضم سعوديات "يرتدن الحجاب ويمتلكن عقولا رائعة".#المنتدى_الدولي_للأمن_السيبراني2022— ياسر الضحيان (@Yalduhaiyan) November 9, 2022
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عندما يكون الرجُل عظيم، و ذو مبدأ 👇🏼— وتر الشهري (@iiwatar) November 10, 2022
وزير الطاقة الأمير #عبدالعزيز_بن_سلمانpic.twitter.com/2SVibfxEAc
الأمير #عبدالعزيز_بن_سلمان وزير الطاقة يشير بكل فخر واعتزاز لي السعوديين: هؤلاء هم جيوشنا..وحجاب السعوديات لم يمنع إبداعهن.كفو👏👌🇸🇦 #السعودية#المنتدى_الدولي_للأمن_السيبراني2022pic.twitter.com/8CKgxEoqua— خالد بن فرحان (@Gr2030mbs) November 9, 2022
دائمًا كلامه من ذهب— 𝚃.𝚀 🌱🏷 (@Tq_Sulayman) November 9, 2022
هذا العقل اللي تخاطبه و تسمع منه#عبدالعزيز_بن_سلمانhttps://t.co/S8yLaOJfNf
المصدر: RT