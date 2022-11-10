وزير سعودي يثير تفاعلا بتصريحاته عن لباس الموظفات: جعلت من النساء قضية لي!

أثارت تصريحات لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، حول لباس النساء في وزارته تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتداول نشطاء مقاطع فيديو من حوار أجراه الوزير خلال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022، حيث قال: "انظري إليهن (الموظفات) كلهن محتشمات ويرتدين الحجاب تلك العقول لا يحدها رداء.. ما يحدد ذلك تلقيك للتعليم والتدريب وكيف تدافع عن حقوقك.."

وتابع: "علي أن أعترف، لقد جعلت من النساء قضية لي أنظري كم من النساء لدينا اليوم في جيشنا.."

ولفت الوزير في كلمته قائلا: "يجب أن يتعاون الناس لمواجهة الهجمات السيبرانية مثلما يواجهون الهجمات الإرهابية، وهذه المواجهة لا يمكن أن تكون من دولة واحدة أو من خبرات مختلفة، لابد أن يكون هناك تعاون دولي في هذا الدور..".

وأثارت التصريحات إعجاب النشطاء، الذين أشادوا بطريقة تفكير الأمير عبد العزيز بن سلمان، موافقينه الرأي بأن الحجاب ليس عائقا أمام المرأة.

عندما يكون الرجُل عظيم، و ذو مبدأ 👇🏼



وزير الطاقة الأمير #عبدالعزيز_بن_سلمانpic.twitter.com/2SVibfxEAc — وتر الشهري (@iiwatar) November 10, 2022

الأمير #عبدالعزيز_بن_سلمان وزير الطاقة يشير بكل فخر واعتزاز لي السعوديين: هؤلاء هم جيوشنا..وحجاب السعوديات لم يمنع إبداعهن.كفو👏👌🇸🇦 #السعودية#المنتدى_الدولي_للأمن_السيبراني2022pic.twitter.com/8CKgxEoqua — خالد بن فرحان (@Gr2030mbs) November 9, 2022

دائمًا كلامه من ذهب

هذا العقل اللي تخاطبه و تسمع منه#عبدالعزيز_بن_سلمانhttps://t.co/S8yLaOJfNf — 𝚃.𝚀 🌱🏷 (@Tq_Sulayman) November 9, 2022

المصدر: RT