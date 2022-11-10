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وزير سعودي يثير تفاعلا بتصريحاته عن لباس الموظفات: جعلت من النساء قضية لي!

مجتمع

وزير سعودي يثير تفاعلا بتصريحاته عن لباس الموظفات: جعلت من النساء قضية لي!
الأمير عبدالعزيز بن سلمان
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أثارت تصريحات لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، حول لباس النساء في وزارته تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتداول نشطاء مقاطع فيديو من حوار أجراه الوزير خلال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022، حيث قال: "انظري إليهن (الموظفات) كلهن محتشمات ويرتدين الحجاب تلك العقول لا يحدها رداء.. ما يحدد ذلك تلقيك للتعليم والتدريب وكيف تدافع عن حقوقك.."

وتابع: "علي أن أعترف، لقد جعلت من النساء قضية لي أنظري كم من النساء لدينا اليوم في جيشنا.."

ولفت الوزير في كلمته قائلا: "يجب أن يتعاون الناس لمواجهة الهجمات السيبرانية مثلما يواجهون الهجمات الإرهابية، وهذه المواجهة لا يمكن أن تكون من دولة واحدة أو من خبرات مختلفة، لابد أن يكون هناك تعاون دولي في هذا الدور..".

وأثارت التصريحات إعجاب النشطاء، الذين أشادوا بطريقة تفكير الأمير عبد العزيز بن سلمان، موافقينه الرأي بأن الحجاب ليس عائقا أمام المرأة.

المصدر: RT

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