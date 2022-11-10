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رئيس الوزراء العراقي يمنع الجهات الرسمية من زيارة الوفود الأجنبية أو استقبالها

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رئيس الوزراء العراقي يمنع الجهات الرسمية من زيارة الوفود الأجنبية أو استقبالها
RT @IraqiPMO
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
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وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجهات الرسمية العراقية بعدم زيارة أو استقبال الوفود الأجنبية التي تزور البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن الاستقبال والزيارة يتم بعلم الحكومة وموافقتها، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وبخلاف ذلك، سيتم التعامل مع هذه الحالات وفقا للقوانين النافذة.

وشدد في مستهل الاجتماع على أهمية الدور الذي يؤديه المجلس بوصفه السلطة الأعلى في البلاد المسؤولة عن القرار الأمني، وأوضح أن الهدف الأسمى في إنفاذ القانون ما زال يواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية، وهو ما يحتم أن يرافقه نجاح ملموس على المستوى الخدمي.

وكشف أن هناك جهات سواء في الداخل أن في الخارج، يزعجها أن يشهد العراق تحقيق إنجاز على المستوى الوطني.

المصدر: وسائل إعلام عراقية

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