ليبيا تمنح تونس 30 ألف طن من البنزين

أفادت وسائل إعلام تونسية يوم الأربعاء، بأن ليبيا منحت تونس 30 ألف طن من البنزين.

وأكد الملحق الإعلامي للسفارة الليبية بتونس منعم العشيبي، في تصريح لـ"موزاييك" وصول شحنة من البنزين عيار 95 تقدر بـ30 ألف طن متري إلى أحد الموانئ التونسية قادمة من ليبيا.

وقال إن حمولة البنزين لا تتعلق بصفقة تجارية و إنما تأتي ببادرة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في إطار الدعم والتضامن وعلاقات التعاون بين البلدين والشعبين.

وأوضح المسؤول الليبي أن هذه الشحنة من البنزين تمت تعبئتها في ليبيا يوم الثاني من نوفمبر الجاري ووصلت مؤخرا إلى أحد الموانئ التونسية لإفراغها.

وعاشت تونس أزمة محروقات خلال الأسابيع الفارطة وصلت لأوجها خلال بداية شهر أكتوبر حيث شهدت البلاد شبه حالة من الشلل والاكتظاظ غير المسبوق أمام محطات الوقود بسبب صعوبات في التزود.

المصدر: وسائل إعلام تونسية