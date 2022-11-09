تونس.. اختفاء شاحنة لنقل الأموال بداخلها أكثر من 100 ألف يورو

أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية، يوم الأربعاء، بأن النيابة العمومية في منوبة، أذنت بالتحقيق في ملابسات اختفاء شاحنة مخصصة لنقل الأموال بين البنوك، كانت تحمل أكثر من 100 ألف يورو.

وقالت الإذاعة إن الشاحنة التي اختفت في جهة الدندان بالضاحية الغربية للعاصمة التونسية، وبداخلها مبلغ مالي يفوق الـ 100 ألف أورو.

وتشير الأبحاث الأولية إلى أن الشاحنة على متنها حارسان بالإضافة إلى السائق.

وأوضحت أنه ولأسباب ما تزال محل تحقيق، توقف السائق بجهة الدندان ونزل الحارسان لقضاء شأن شخصي قبل أن تنطلق الشاحنة تغادر المكان إلى وجهة مجهولة.

المصدر: "موزاييك"