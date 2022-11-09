تونس تشارك في تدريبات بالجزائر على مواجهة آثار الكوارث الصناعية الكيميائية (صور)

شاركت تونس في تدريبات نظمتها وزارة الدفاع الجزائرية على مواجهة آثار كارثة صناعية كيميائية بمنطقة حضرية، في إطار خطة التعاون العسكري متعدد الأطراف لمبادرة "5+5".

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني بأن التمرين تم تنفيذه على مستوى كل من النادي الوطني للجيش ببني مسوس والمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بالناحية العسكرية الأولى.

وعرف هذا التمرين الذي أشرف عليه رئيس قسم هندسة القتال لقيادة القوات البرية بمشاركة ممثلين من دول مبادرة "5+5" دفاع، إلقاء مداخلات تخللتها نقاشات مثمرة سمحت بتبادل الخبرات وتثمين المعارف بين أعضاء الوفود المشاركة مع تنفيذ الجانب التطبيقي من التمرين الذي يهدف إلى تدعيم التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء المبادرة لا سيما في مجال تسيير الكوارث.

كما ذكرت الوزارة أن التمرين يهدف إلى تعميق معارف المشاركين وتطوير كفاءاتهم في مجال التخطيط وتسيير كارثة صناعية ذات طابع كيميائي في منطقة حضرية.

#الجزائرالآن ...تجسيدا لمخطط التعاون العسكري متعدد الأطراف لمبادرة "5+5" دفاع، نظمت قيادة القوات البرية يومي 08 و09 نوفمبر 2022، تمرين حول " تخطيط وتسيير كارثة صناعية كيميائية في منطقة حضرية " https://t.co/PvKRfeDf7spic.twitter.com/9v4LnSLHhZ — الجزائر الآن (@AlanAljzayr) November 9, 2022

تجسيدا لمخطط التعاون العسكري متعدد الأطراف لمبادرة "5+5" دفاع، نظمت قيادة القوات البرية يومي 08 و09 نوفمبر 2022، تمرين حول " تخطيط وتسيير كارثة صناعية كيميائية في منطقة حضرية " على مستوى كل من النادي الوطني للجيش ببني مسوس والمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس . pic.twitter.com/Cz8EvpEeNF — lotfi (@awweze) November 9, 2022

المصدر: وسائل إعلام جزائرية