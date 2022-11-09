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تونس تشارك في تدريبات بالجزائر على مواجهة آثار الكوارث الصناعية الكيميائية (صور)

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تونس تشارك في تدريبات بالجزائر على مواجهة آثار الكوارث الصناعية الكيميائية (صور)
RT / mdn.gov.dz
تونس تشارك في تمرين عسكري بالجزائر بمجال تسيير الكوارث
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شاركت تونس في تدريبات نظمتها وزارة الدفاع الجزائرية على مواجهة آثار كارثة صناعية كيميائية بمنطقة حضرية، في إطار خطة التعاون العسكري متعدد الأطراف لمبادرة "5+5".

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني بأن التمرين تم تنفيذه على مستوى كل من النادي الوطني للجيش ببني مسوس والمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بالناحية العسكرية الأولى.

وعرف هذا التمرين الذي أشرف عليه رئيس قسم هندسة القتال لقيادة القوات البرية بمشاركة ممثلين من دول مبادرة "5+5" دفاع، إلقاء مداخلات تخللتها نقاشات مثمرة سمحت بتبادل الخبرات وتثمين المعارف بين أعضاء الوفود المشاركة مع تنفيذ الجانب التطبيقي من التمرين الذي يهدف إلى تدعيم التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء المبادرة لا سيما في مجال تسيير الكوارث.

كما ذكرت الوزارة أن التمرين يهدف إلى تعميق معارف المشاركين وتطوير كفاءاتهم في مجال التخطيط وتسيير كارثة صناعية ذات طابع كيميائي في منطقة حضرية.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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