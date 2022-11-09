مصر.. الحكم ببراءة وزير المالية في عهد مبارك في قضية "اللوحات المعدنية"

قضت الدائرة 23 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، ببراءة وزير المالية المصري الأسبق يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوحات المعدنية".

إقرأ المزيد

وأصدرت محكمة الجنايات قرار يقضي بمعاقبة يوسف بطرس غالي (وزير المالية في عهد الرئيس المصري حسني مبارك) في 12 يوليو 2011 غيابى بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيا'' للمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بتلك القضية اتهمات بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يعادل نحو 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.

المصدر: "الأسبوع"