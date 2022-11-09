نائب يؤكد استهداف مصر عبر دعوات 11/11

أعلن عضو مجلس الشيوخ المصري النائب عبده أبو عايشة، رفضه التام لدعوات "التظاهر والتخريب التي يقودها بعض المأجورين بالخارج عبر قنوات إعلامية مشبوهة" في 11 نوفمبر.

إقرأ المزيد

وفي بيان له، اعتبر عبده أبو عايشة أن هذه الدعوات "ليست فقط لمظاهرات ضد مصر، ولكنها ضد المصريين والتنمية الشاملة التي تتم في البلاد"، مطالبا جموع المصريين بـ"استنهاض وطنيتهم لإجهاض مثل هذه الدعوات والتي تستهدف ضرب أمن الوطن واستقراره".

وأشار أبو عايشة إلى أن "هناك دور هام للطبقة المثقفة الواعية، لاجهاض، كافة المخططات المسمومة التي تستهدف وطننا الغالي"، مشددا على "ضرورة التنبيه بخطورة وضلال وكذب مظاهرات 11 نوفمبر".

وأضاف: "مصر هى المستهدفة.. بعد أكثر من 8 سنوات أمن واستقرار ورخاء وتنمية شاملة"، مشيرا إلى "ضرورة أخذ العظة من بلاد تحطمت نهائيا بسبب دعاوى التخريب مثل ليبيا وسوريا والعراق".

وأكمل: "مظاهرات 11/11 تأتي استجابة لدعوات مضللة لخداع المصريين مرة أخرى، بزعم الغلاء والأسعار وهو حق يراد به باطل"، مضيفا: " نعم لدينا مشاكل داخلية وسلبيات لدي بعض المسؤولين، ولكن ليس معنى ذلك أن يكون أمن المصريين ووطنهم ودولتهم هي الثمن جراء ذلك".

المصدر: "الأسبوع"