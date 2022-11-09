غانتس: أعددنا الخطط المطلوبة لضرب إيران

أكدت "جيروزاليم بوست" نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، أن لدى إسرائيل القدرة على ضرب إيران، لكن يتعين على قيادة البلاد أولا أن تدرس هذا الخطوة بعناية، قبل الإقدام عليها.

وقال غانتس "إسرائيل لديها القدرة على تنفيذ أنشطة في إيران. ولدينا الاستعداد والقدرة وقد أعددنا الخطط المطلوبة. لكننا مع ذلك نحن مطالبون أولا بالاستعداد، ومن ثم دراسة الخطوة بعناية فائقة قبل الإقدام عليها".

وأشارت صحيفة جيروزاليم بوست، لتصريحات عضو الكنيست (البرلمان) عن حزب الليكود، تساحي هنجبي، الذي قال الأسبوع الماضي، أن زعيم الحزب، بنيامين نتنياهو، الذي، سيقود الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد عودته للسلطة "ربما يأمر بتوجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية في حال لم يتم التوصل لاتفاق نووي، وكان من المتعذر على الولايات المتحدة اتخاذ إجراء ضد طهران".

وكتبت الصحيفة أن غانتس الذي سيرحل قريبا تاركا منصب وزير الدفاع، يرى أن خيار ضرب إيران "يستوجب الاستعداد، وهذه المسألة تحتاج أيضا لدراسة دقيقة قبل التنفيذ".

وكشفت الصحيفة عن الوزير غانتس أن نتنياهو في الماضي عندما كان رئيسا للوزراء كاد يقدم على تنفيذ سيناريو توجيه ضربة لإيران لكنه تراجع عنها في النهاية.

وفقا لغانتس: "في المرة الأخيرة عندما تم رفع درجة جاهزية الجيش الإسرائيلي إلى المستوى الأعلى، كنت حينها رئيسا لهيئة الأركان العامة، حينئذ تقرر عدم القيام بذلك بقرار من رئيس الوزراء، الذي نترقب تسلمه لنفس المنصب مجددا".

المصدر: تاس