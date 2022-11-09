الحكومة العراقية تلغي "التدقيق الأمني" في المناطق المحررة من "داعش"

أعلنت وزارة الدفاع العراقية إلغاء التدقيق الأمني في المناطق التي استعادتها من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت الوزارة في بيان إن "القائد العام للقوات المسلحة (ورئيس مجلس الوزراء) محمد شياع السوداني أمر بإلغاء العمل بالتدقيق الأمني في المناطق المحررة".

"التدقيق الأمني" إجراء تقوم به القوات العراقية للتأكد من أن الأشخاص العائدين إلى مناطقهم ليسوا مطلوبين للسلطات، وهو إجراء عانى منه سكان تلك المناطق خلال السنوات الماضية، وتسبب بإعاقة عودة بعضهم إليها.

المصدر: RT