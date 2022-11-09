الصين تدعو لاستئناف المساعدات الدولية للسودان

دعا السفير الصيني في السودان، ما شيمين، المجتمع الدولي إلى استئناف المساعدات وتقديم الدعم المالي للتغلب على الصعوبات التي تواجه السودان.

وأكد السفير أن بلاده "ستواصل العمل البناء لتحقيق الاستقرار وتقديم الدعم والمساعدات لتحسين معيشة الناس في السودان".

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وقال في مؤتمر صحفي في مبنى سفارة بلاده في الخرطوم، إن "السودان شريك أساسي للصين"، داعيا كل أصحاب المصلحة في السودان للعمل على إيجاد أرضية مشتركة وترك الخلافات جانبا وتحقيق الاستقرار في مختلف المجالات.

وأعلن رفض بلاده التدخل الخارجي في الشأن السوداني.

ودعا السفير الصيني الأطراف السياسية إلى "تغليب المصلحة العليا لبلدهم وعدم اتباع المصالح الحزبية الضيقة".

المصدر: وكالة السودان للأنباء