سرب من الطيور يعرقل رحلة طيران من اليمن إلى الأردن

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية أن سربا من الطيور عرقل حركة رحلتها المغادرة من مطار عدن إلى مطار صنعاء، ومنه إلى مطار الملكة علياء بالأردن، وأخّرها عن موعد إقلاعها.

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وذكرت الخطوط الجوية اليمنية أن رحلتها المغادرة من مطار عدن الدولي إلى مطار صنعاء الدولي ومنه إلى مطار الملكة علياء بالأردن تأخرت نتيجة حادث عرضي وهو دخول سرب من الطيور المهاجرة في محرك الطائرة الأيسر، المحرك رقم 1، أثناء عملية التدحرج التدريجي في مطار عدن الدولي مما أدى لعملية إبطال عملية الإقلاع".



وأوضحت أن قائد الطائرة ومساعده اضطرا للعودة بالطائرة إلى المرسى وإصلاح الضرر الناتج عن سرب الطيور، مؤكدة أن قائد الرحلة إتخذ الإجراء المناسب كون الشركة اليمنية تنشد سلامة مسافرينها ولا شي غير ذلك.



وأقلعت الطائرة من مطار عدن الدولي إلى مطار صنعاء الدولي الساعة الـ11:00 بتوقيت غرينتش، بعد موافقة إدارة السلامة الجوية في مطار عدن، وبعد ذلك أقلعت من مطار صنعاء متجة الى مطار الملكة علياء في مدينة عمان في الأردن عند الساعة الـ12:52 بتوقيت غرينتش.





المصدر: "سبتمبر نت"