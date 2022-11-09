وكالة تكشف حقيقة سيارات فارهة مخبأة في تركيا تعود لمسؤولين سودانيين (صور)

تداول نشطاء ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسيارات فاخرة زعموا أنها تعود لمسؤولين سودانيين عثر عليها مخبأة في تركيا.

ويتضمن المنشور مجموعة من الصور لما يبدو أنها سيارات فخمة يغطيها الغبار.

وجاء في التعليق المرافق للتدوينة "العثور على سيارات فارهة مخزنة في مزرعة مهجورة في مدينة كارس التركية تابعة لقيادات في الحكومة السودانية السابقة".

ودحضا لما تم ترويجه، أكدت وكالة "أ ف ب" أن ما نشر غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة.

وأفادت بأن الصور في الحقيقة مجرد تصاميم رقميّة نشرها فنان إيطالي في حسابه على "إنستغرام".

وذكرت أن البحث عن الصور أرشد إلى أنها منشورة في موقع متخصص بشؤون السيارات، وجاء في النص المرافق لها أنها تصاميم فنية تحمل توقيع مصمم إيطالي، وليست صورا حقيقية.

ويمكن العثور على الصور نفسها إلى جانب صور مشابهة في الحساب المذكور مرفقة بوسوم تشير إلى أنها تصاميم ثلاثية الأبعاد.

المصدر: أ ف ب