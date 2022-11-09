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السودان.. نظارات "البجا والعموديات" تعلن تشكيل حكومة مستقلة عن الخرطوم شرقي البلاد

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السودان.. نظارات
AP
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أكد المجلس الأعلى "لنظارات البجا والعموديات" المستقلة شرقي السودان أن "اللجنة السيادية لتقرير المصير بلجانها المتخصصة هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة للإقليم".

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وفي بيان له، أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عدة مقررات، وهي الآتية: "

-نعلن عدم اعترافنا بحكومة الخرطوم ولا بأي سلطة أو مؤسسة أو إدارة مركزية أخرى، قبل التوصُّل إلى اتفاق بين سلطة الإقليم وحكومة السودان.

- مجلس البجا هو السلطة السيادية المعترف بها لدى شعب الإقليم والمفوضة رسمياً من الشعب في عقد اجتماعي مشهود بسنكات.

- الهيئة العليا للمجلس هي البرلمان التشريعي العرفي للإقليم.

- اللجنة السيادية لتقرير المصير بلجانها المتخصصة هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة للإقليم.

- الملكية العرفية للأرض هي أساس ملكية الأرض في الإقليم لحين قيام سلطة تداولية دائمة.

- لن نشارك في أي تسوية أو حكومة تتم قبل إلغاء مسار الشرق وقبل أن يصل البجا إلى اتفاق سياسي دستوري يُوقّع مع حكومة السودان في منبر تفاوضي منفصل.

- نؤكد عدم المشاركة في أي تحالف مركزي لا يستصحب قضيتهم.

- المجلس ليس عضوا في مبادرة نداء السودان ولا في تحالف الحرية والتغيير

- التوافق الوطني.

- نحن حلف قضيتنا، ولا ينكر دورنا في حماية وتحرير وتأسيس الدولة السودانية إلا مكابر.

- لن نقبل نتائج أي تسوية تجرى الآن ثنائية كانت أو أكثر، ما لم تتضمن مجلس وقرارات مؤتمر سنكات 2020".

المصدر: صحيفة "السوداني"

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