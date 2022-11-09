السودان.. نظارات "البجا والعموديات" تعلن تشكيل حكومة مستقلة عن الخرطوم شرقي البلاد

أكد المجلس الأعلى "لنظارات البجا والعموديات" المستقلة شرقي السودان أن "اللجنة السيادية لتقرير المصير بلجانها المتخصصة هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة للإقليم".

إقرأ المزيد

وفي بيان له، أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عدة مقررات، وهي الآتية: "

-نعلن عدم اعترافنا بحكومة الخرطوم ولا بأي سلطة أو مؤسسة أو إدارة مركزية أخرى، قبل التوصُّل إلى اتفاق بين سلطة الإقليم وحكومة السودان.

- مجلس البجا هو السلطة السيادية المعترف بها لدى شعب الإقليم والمفوضة رسمياً من الشعب في عقد اجتماعي مشهود بسنكات.

- الهيئة العليا للمجلس هي البرلمان التشريعي العرفي للإقليم.

- اللجنة السيادية لتقرير المصير بلجانها المتخصصة هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة للإقليم.

- الملكية العرفية للأرض هي أساس ملكية الأرض في الإقليم لحين قيام سلطة تداولية دائمة.

- لن نشارك في أي تسوية أو حكومة تتم قبل إلغاء مسار الشرق وقبل أن يصل البجا إلى اتفاق سياسي دستوري يُوقّع مع حكومة السودان في منبر تفاوضي منفصل.

- نؤكد عدم المشاركة في أي تحالف مركزي لا يستصحب قضيتهم.

- المجلس ليس عضوا في مبادرة نداء السودان ولا في تحالف الحرية والتغيير

- التوافق الوطني.

- نحن حلف قضيتنا، ولا ينكر دورنا في حماية وتحرير وتأسيس الدولة السودانية إلا مكابر.

- لن نقبل نتائج أي تسوية تجرى الآن ثنائية كانت أو أكثر، ما لم تتضمن مجلس وقرارات مؤتمر سنكات 2020".

المصدر: صحيفة "السوداني"