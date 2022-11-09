وصول جثامين 9 سوريين إلى بلادهم قضوا غرقا في الجزائر خلال محاولة للهجرة

وصلت جثامين تسعة سوريين قضوا غرقا في البحر المتوسط قبالة وهران الجزائرية في أكتوبر الماضي، خلال محاولتهم الهجرة إلى أوروبا.

وقالت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" إنه تم انتشال 10جثث من أصل 24 من المهاجرين السوريين كانوا على متن قارب غرق في البحر, وأوضحت أن "تسعة منهم من مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا".

فيسبوك

ووصلت الجثث إلى مدينة منبج، بعد تنسيق بين "الإدارة الذاتية" مع الهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر اللبناني ودولة الجزائر، لإعادة الجثث وتسليمها لذويهم.

فيسبوك

وكان ممثل "الإدارة الذاتية" في لبنان عبد السلام أحمد قال إن جثامين الغرقى وصلت الأراضي السورية عند منتصف الليل الفائت، ونُقلت عبر معبر العريضة الحدودي مع لبنان إلى الأراضي السورية.

المصدر: RT