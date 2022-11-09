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"سانا": قبيلة طيء العربية في سوريا ترفض الفتنة وتدعو لاستهداف الأمريكيين وطردهم

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Globallookpress
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أكدت قبيلة طيء العربية في سوريا رفضها المشاركة بأي تجمعات تحت رعاية "قوات الاحتلال الأمريكي" في الحسكة، معتبرة أن هذا يهدف لتقسيم القبائل والعشائر وخلق الفتنة بينها.

وقالت القبيلة في بيان نشرته وكالة "سانا": "ستبقى القبيلة إحدى الركائز الأساسية لمواجهة الإرهاب، رافضة كل أشكاله ومموليه وداعميه ممثلاً بقوات الاحتلال الأمريكي الذي جاء بشعار الديمقرطية المزيّفة لتمرير سياسته المعروفة بالنهب والسلب، ونشر ثقافة القتل في المنطقة لإخفاء جرائمه".

وأكد البيان أن المحتل الأمريكي لن يخرج من أرضنا إلا بالمقاومة الشعبية، لذا "ندعو لاستهدافه على أي بقعة أرض يوجد فيها ضمن سوريا لأنه لا يفهم إلا بلغة القوة... وسنقوم بكل قوتنا بطرد كل من دخل بهدف احتلال أرضنا ونهب خيراتنا ودعم الإرهاب".

المصدر: سانا

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