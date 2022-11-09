السعودية.. القبض على شاب نشر فيديو لرجل أمن أثناء أداء مهامه (فيديو)

ألقت شرطة منطقة حائل في السعودية القبض على مواطن لتسجيله ونشره محتوى مرئيا لرجل أمن أثناء أداء مهام عمله والتلفظ والهرب من الموقع.

وقالت الشرطة إن الأمن ضبط أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بحوزة صاحب مقطع الفيديو.

وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وتداول نشطاء ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صوره شخص لرجل أمن داخل دورية شرطة في منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار جدلا وتفاعلا.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو على صفحتها بموقع "سناب شات".

📌| #تم_القبض على المتلفض على رجل أمن وبث محتوى مرئي في #حائل . pic.twitter.com/2HbylAcWHA — عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) November 8, 2022

المصدر: وسائل إعلام سعودية